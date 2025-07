Sessão especial

Bolsonaro se emociona em homenagem a líder da Maranata no Senado

Ex-presidente da República esteve em sessão, realizada nesta quinta-feira (17), para homenagem póstuma ao pastor e presidente da igreja, Gedelti Gueiros

Em sessão do Senado, realizada nesta quinta-feira (17), para homenagem póstuma ao pastor e presidente da Igreja Cristã Maranata (ICM), Gedelti Gueiros, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se emocionou durante discurso em que relembrou a trajetória do líder religioso capixaba. Gedelti morreu aos 93 anos, na madrugada do último dia 5.>