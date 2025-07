Luto

Familiares, amigos e fiéis se despedem de Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Maranata

Pastor tinha 93 anos e morreu de problemas cardíacos, na madrugada de sábado (5). Culto de sepultamento durou cerca de 1h30 e, depois, corpo saiu em cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros até cemitério em Vila Velha

Publicado em 6 de julho de 2025 às 18:05

Fiéis, familiares e amigos se despediram, na tarde deste domingo (6), do pastor e presidente da Igreja Cristã Maranata (ICM), Geldeti Gueiros, que morreu aos 93 anos, na madrugada de sábado (5). O culto de sepultamento começou às 13h, no Maanaim de Carapina, na Serra, Grande Vitória.>

Durante o culto, transmitido pela internet, apresentações musicais foram feitas para homenagear o pastor. >

A cerimônia durou aproximadamente 1h30 e, depois, o caixão com o corpo do pastor foi colocado em um carro aberto do Corpo de Bombeiros com várias coroas de flores.>

Culto de sepultamento do pastor Gedelti Gueiros foi realizado no Maanaim da Serra, Crédito: Vinícius Colini

O cortejo seguiu até o Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha, cidade onde o pastor fundou a Igreja Maranata em janeiro de 1968.>

O trajeto percorrido foi de, aproximadamente, 38 quilômetros. Carros da Polícia Militar acompanharam o percurso até a chegada no cemitério.>

O velório do pastor foi aberto ao público e realizado na tarde de sábado (5).>

emitério Parque da Paz, em Vila Velha, Espírito Santo, lotado na despedida do pastor Gedelti Gueiros Crédito: Vinicius Colini

Problemas cardíacos

Segundo o gerente de Comunicação da ICM, Pastor Josias Junior, Gedelti estava internado há alguns dias em um hospital de Vila Velha, quando sofreu um infarto e teria morrido de problemas cardíacos. O pastor deixa uma filha e dois netos.>

"O pastor Gedelti, aos 93 anos, já vinha lidando com uma questão cardíaca, de algumas limitações cardíacas, apesar de absolutamente ativo, mas essas questões se complicaram nos últimos dias. Ele teve de ser submetido a alguns procedimentos cirúrgicos e, como resultado disso, até pela idade e algumas comorbidades, ele não resistiu", informou o pastor durante entrevista para a TV Gazeta.>

O vice-presidente, o pastor Alexandre Gueiros, assumiu a presidência da igreja. Em um período de três meses será feita uma assembleia e, com ela, a consolidação do novo presidente.>

Perfil

Pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros Crédito: Maranata/Divulgação

Gedelti Gueiros nasceu em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste do Rio de Janeiro, em 19 de novembro de 1931. Ele se mudou ainda criança com a família para Vila Velha e iniciou seu trabalho na divulgação do evangelho na década de 1960.>

Formado dentista em 1954 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Gueiros também atuou como professor universitário. Ele participava da Igreja Presbiteriana local, sob influência da família.>

A Igreja Maranata foi fundada em Vila Velha em janeiro de 1968 por Gedelti e outras 11 pessoas após o pastor se desligar da Igreja Presbiteriana.>

Atualmente, são mais de 5.000 templos no Brasil e em mais de 100 países de todos os continentes. O gerente de comunicação da ICM ressaltou o legado deixado pelo pastor.>

"A comunidade é impactada pela liderança que ele exercia, por se tratar de um homem visionário, altamente ativo e líder. A liderança deixa esse vazio. Do ponto de vista da realização da obra, daquilo que é a nossa missão como igreja, naturalmente que os ensinos que ele trouxe para nós, eles se refletem na continuação, sem reduzir a velocidade, a alegria, o estímulo de viver essa experiência. Naturalmente que até como legado que ele deixa nós vamos continuar cada vez mais envolvidos e integrados na realização dessa obra", destacou o gerente de comunicação.>

A Igreja Maranata prestou uma homenagem a Gedelti nas redes sociais, relembrando uma de suas recentes pregações.>

"A morte não é a pior coisa. Para muitos é a melhor coisa, que o homem agora vai viver a vida plena. É o novo dia que raia, é uma madrugada nova. Diz assim, até que raie e vossos corações a estrela da alma", disse em uma pregação.>

Repercussão

O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou a morte do pastor nas redes sociais e anunciou luto oficial de três dias no Estado.>

"Com profundo pesar, recebo a notícia do falecimento do Pastor Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata. Um homem de fé, que dedicou sua vida ao Evangelho e tocou milhares de pessoas com sua missão. Minha solidariedade a sua família e à Igreja Maranata. Decretarei luto oficial de três dias em sua memória", publicou o governador.>

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também decretou o luto oficial de três dias na capital.>

"A Prefeitura de Vitória (ES) manifesta profundo pesar pelo falecimento do pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, ocorrido na madrugada deste sábado, 5 de julho de 2025, aos 93 anos, em Vila Velha. Em reconhecimento à sua trajetória e relevância, o prefeito Lorenzo Pazolini decretou luto oficial de três dias no município. A Prefeitura de Vitória se solidariza com os familiares, amigos e membros da Igreja Cristã Maranata, reconhecendo a grande perda que representa a partida do pastor Gedelti Gueiros para toda a sociedade capixaba. Sua vida permanecerá como exemplo de fé, sabedoria e dedicação ao bem comum.">

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) manifestou apoio aos familiares e religiosos.>

"Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do pastor Gedelti Gueiros, fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata. Em 1968, ele deu início, em Vila Velha, a um movimento de fé que ultrapassou fronteiras e, hoje, reúne mais de 1 milhão de fiéis no Brasil e no exterior. Gedelti deixa um legado espiritual profundo, marcado pela dedicação à obra de Deus e à edificação da comunidade cristã. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade à família, aos amigos e à comunidade da Igreja Cristã Maranata.">

* Com informações de Vinícius Colini e Viviane Lopes, do g1 ES e TV Gazeta.>

