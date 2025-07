Gastos públicos

Vereadores de cidade do ES poderão ter aumento de 105% no auxílio-alimentação

Os próprios parlamentares aprovaram projeto que reajusta o benefício pago a eles e aos servidores da Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, aprovaram, durante sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (16), um projeto de lei que reajusta em 105% o valor do auxílio-alimentação pago aos servidores e parlamentares da Casa de Leis. >