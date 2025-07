Meio ambiente

Como votaram deputados do ES no projeto que flexibiliza licenciamento ambiental

Aprovado por 267 votos a 116 na madrugada desta quinta-feira (17), texto agora segue para sanção do presidente Lula (PT)

Por 267 votos a 116, a Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quinta-feira (17), o Projeto de Lei 2.159/21, material que estabelece regras gerais para o licenciamento ambiental. O texto, que tramita há mais de 20 anos no Congresso Nacional , cria novos tipos de licença, normas gerais e diretrizes específicas para cada solicitação do licenciamento.>

Um dos objetivos do projeto, segundo o Senado Federal, que aprovou o material em maio deste ano, é uniformizar os procedimentos para emissão de licença ambiental em todo o país, simplificando, ainda, a concessão de autorizações para empreendimentos de menor impacto ambiental. Entretanto, ambientalistas, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, discordam do material por “ferir de morte um dos principais instrumentos da proteção ambiental do país”, como escreveu em suas redes sociais.>