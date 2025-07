Ordem de Moraes

Jair Bolsonaro é alvo de operação da PF e terá que usar tonozeleira eletrônica

Agentes cumprem mandados em endereços ligados ao ex-presidente; ele precisará cumprir recolhimento domiciliar, está proibido de acessar as redes sociais e de falar com Eduardo Bolsonaro; defesa do ex-presidente ainda não se manifestou

Publicado em 18 de julho de 2025 às 08:32

Ex-presidente Jair Bolsonaro durante interrogatório no STF Crédito: Ton Molina/STF

BRASÍLIA - A Polícia Federal (PF) cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira (18) em Brasília>

Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, o ex- presidente também ficará submetido a “medidas restritivas”, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, segundo apurou o Estadão.>

Além disso, Bolsonaro precisará cumprir o recolhimento domiciliar das 19 horas às 7 horas e também nos fins de semana; não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros (não podendo se aproximar de embaixadas) e de falar com outros investigados.>

Ele foi ainda proibido pelo magistrado de acessar redes sociais e de falar com seu filho Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do mandato e está nos EUA atuando para que o país aplique sanções a Moraes.>

>

Os mandados estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro. Bolsonaro foi levado à PF para que a tornozeleira fosse instalada em seu tornozelo. A defesa do ex-presidente ainda não se manifestou. >

A PF apontou que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e disse que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional.>

