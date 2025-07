Mensagem

Trump envia carta a Bolsonaro e diz que vai 'acompanhar de perto' situação do Brasil

Presidente dos Estados Unidos diz de novo que o ex-presidente do Brasil está sujeito a 'tratamento terrível'

"Este julgamento deve terminar imediatamente! Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país", afirmou Trump.>

Ao contrário do que o presidente americano afirma, porém, Bolsonaro não é o primeiro colocado nas sondagens eleitorais.>

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta (17) mostra que, em simulações de segundo turno da eleição de 2026, o presidente Lula (PT) lidera diante de todos os concorrentes e mantém um empate técnico somente com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) —41% a 37% a favor do petista.>

Na simulação com Bolsonaro, Lula teria 43% dos votos ante 37% do ex-presidente.>

"É meu sincero desejo que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto.">

A carta de Trump repete falas já feitas pelo próprio presidente americano, como dizer que Bolsonaro estaria sujeito a um "tratamento horrível" do Brasil e que acompanhará de perto o desenrolar da situação política.>

O gesto do republicano é mais um na ofensiva para pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal) a recuar no julgamento contra o ex-presidente, previsto para ocorrer entre agosto e setembro. O Judiciário e o Executivo, porém, têm sido categóricos ao dizer que não vão ceder a tentativas de influência do governo americano.>