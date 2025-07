Política

Bolsonaristas admitem desgaste com tarifa de Trump, buscam blindar ex-presidente e culpam Lula

Aliados de Bolsonaro argumentam que medida dos Estados Unidos é reação a diplomacia petista

Publicado em 10 de julho de 2025 às 11:08

A decisão de Trump faz parte de uma ofensiva para defender Bolsonaro, e a carta do americano cita o ex-presidente diretamente. Há uma avaliação entre os aliados de Bolsonaro de que, por ora, o governo Lula (PT) tem conseguindo emplacar o discurso de que o ato fere a soberania do país.>

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro e o presidente dos EUA Donald Trump em 2019 Crédito: Isac Nóbrega/PR - 19/03/2019

Embora haja incerteza em torno das consequências econômicas e políticas da decisão de Trump, bolsonaristas já buscam blindar o ex-presidente da crise.>

O próprio Bolsonaro não comentou diretamente o aumento da tarifa contra o Brasil. Em publicação nas redes sociais, ignorou o tema e repetiu argumento de que é perseguido pela Justiça brasileira — algo amplificado por Trump. Depois, escreveu um provérbio.>

>

"Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme", publicou em rede social. O ex-presidente está recluso em casa, recuperando-se de uma esofagite.>

Ainda na quarta-feira, a esquerda classificou os bolsonaristas de "vira-latas", falou em ataque à soberania nacional e fez um apelo pelo nacionalismo — temas caros à direita.>

De acordo com integrantes do PL, partido do ex-presidente, o bolsonarismo ainda buscava uma forma de contornar a narrativa do governo nas horas após o anúncio de Trump.>

Entrou em curso uma ofensiva para dizer que a tarifa de 50% aplicada por Trump é culpa de Lula, não de Bolsonaro ou mesmo do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que trabalha junto a autoridades dos EUA por sanções a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).>

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), adotou linha parecida.>

Bolsonaristas, porém, tomaram o cuidado de não expor comemorações com a medida, e inclusive lamentá-la — ainda que enxerguem como uma vitória o que apontam como alinhamento de Trump ao que eles têm defendido na esfera internacional.>

Nas redes sociais e no plenário da Câmara dos Deputados, parlamentares usaram à exaustão a frase "a culpa é do Lula". O argumento passa pela ideia de que o presidente não soube criar relação diplomática com a gestão de Trump.>

E, mais além, argumentam que a tarifa não é resposta à articulação política de Eduardo Bolsonaro, numa tentativa de distanciá-lo da medida, e tentar associar a decisão de Trump às declarações de Lula na cúpula dos Brics, no início da semana.>

No encontro do bloco de países, no Rio, o presidente voltou a defender "uma nova moeda de comércio" internacional, acenando a uma agenda de desdolarização.>

Aliados de Bolsonaro dizem se tratar de uma resposta comercial mais do que política à administração petista.>

"Por conta da inabilidade, falta de diplomacia e, sobretudo, falta de respeito para contra os adversários políticos, o governo Lula, aliado à China, à Rússia, à Venezuela e à Cuba e ao próprio Irã, vai sofrer represálias no campo diplomático", disse o deputado Sanderson (PL-RS).>

"A culpa é exclusivamente do presidente Lula. Não foi por conta do julgamento que ele aplicou as tarifas. Na carta que ele especifica, ele diz vários pontos. A questão da censura, a questão do alinhamento político do Brasil hoje com os países do eixo do mal", disse Filipe Barros (PL-PR), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa.>

Já no Senado, Hamilton Mourão (Republicanos-RS) atribuiu a tarifa de Trump ao que chamou de "sucessivos fiascos de uma diplomacia inoculada de ideologias ultrapassadas têm uma resultante desastrosa para o país".>

Ex-ministro de Bolsonaro e deputado federal Osmar Terra (PL-RS) disse que a economia brasileira já está ruim, por culpa do governo. E que, se piorar, será também por culpa do governo, não pelo tarifaço anunciado por Trump.>

Na rede social X (ex-Twitter), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) chamou as tarifas de Trump de "taxa Bolsonaro" em publicação com uma montagem das imagens de Bolsonaro usando o boné do movimento trumpista "Make America Great Again" de um lado, e Lula usando boné é com mensagem "O Brasil é dos brasileiros", de outro.>

A ministra Gleisi Hoffmann (PT), da Secretaria de Relações Institucionais, também publicou no X, e associou a decisão de Trump a Bolsonaro, além de reforçar discurso do governo sobre taxação de ricos.>

"O projeto de Lula é taxar os super ricos, o de Bolsonaro é taxar o Brasil!", escreveu. "A subserviência de Bolsonaro aos EUA está custando caro ao país. As mentiras que ele e a família espalharam sobre o Brasil e o STF serviram de pretexto para Donald Trump taxar as exportações brasileiras".>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta