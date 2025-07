Mundo

Bolsonaristas 'traidores' da nação x 'vexame' do governo Lula: as reações à nova tarifa de Trump contra Brasil

Após carta de Trump a Lula, políticos governistas dizem que bolsonaristas são 'traidores'; e bolsonaristas culpam a política externa do petista.

Publicado em 9 de julho de 2025 às 21:39

Eduardo Bolsonaro se mudou para EUA para pressionar governo americano por medidas envolvendo o Brasil Crédito: Getty Images

Além de impacto na economia, a nova taxa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente americano, Donald Trump, também repercutiu imediatamente no mundo político e institucional brasileiro. >

Em tom duro, a carta de Trump diz que a decisão é uma resposta à perseguição que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria sofrendo no Brasil, devido ao processo criminal que enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado.>

Diante da decisão de Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião de emergência com sua equipe de ministros. >

Nas redes sociais, Lula declarou que "o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais".>

>

No texto, Lula também refutou que a relação comercial seja desfavorável aos EUA e defendeu que a liberdade de expressão no Brasil "não se confunde com agressão ou práticas violentas".>

"Qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo", finalizou o presidente brasileiro.>

Veja abaixo o que disseram na noite desta quarta-feira (9/7) algumas autoridades e analistas sobre a medida de Trump>

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador>

Primeiro da família Bolsonaro a se manifestar, o senador escreveu no X que Lula "conseguiu ferrar o Brasil". >

"Depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, tá aí o resultado do vexame da sua política internacional ideologizada", escreveu Flávio.>

Para o senador, a taxa de 50% de Trump "é a mesma coisa" que Lula tem feito com os brasileiros, "que não aguentam mais pagar tantos impostos".>

Flávio, porém, não creditou o anúncio de Trump à atuação de seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se licenciou do cargo e se mudou para os EUA dizendo que se dedicaria a convencer o governo Trump a atuar pela anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro no Brasil e para obter sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes.>

Eduardo Bolsonaro é atualmente alvo de um inquérito no STF pelos crimes de coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito por sua atuação nos EUA, acusações que ele rejeita.>

Ian Bremmer, cientista político>

O cientista político americano e fundador da consultoria de risco Eurasia analisou em um post que os "Estados Unidos intervêm na política interna do Brasil, à medida que o presidente Trump anuncia tarifas de 50%, 'em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil' contra Jair Bolsonaro".>

Em seu texto, Bremmer avalia que "seria intolerável para os líderes políticos americanos (republicanos e democratas) se outro país tentasse fazer o mesmo com os Estados Unidos". >

Flávio Dino, ministro do STF>

Sem citar diretamente o anúncio de Trump, o ministro do STF Flávio Dino fez um post logo após a publicação da carta do presidente americano a Lula.>

"Uma honra integrar o Supremo Tribunal Federal, que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades, tudo nos termos da Constituição do Brasil e das nossas leis", escreveu Dino, ao lado de uma foto do prédio do STF iluminado com as cores do Brasil.>

Paulo Figueiredo, jornalista aliado à família Bolsonaro>

Denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como integrante da organização criminosa que planejou o golpe de Estado no Brasil, Figueiredo, que vive nos EUA e nega as acusações, escreveu: "Realmente, lamento que as coisas tenham tido que chegar a este ponto".>

"Vai Alexandre, mostra que você é macho! Inclui o Trump agora no inquérito por obstrução de justiça po!", provocou Figueiredo, em mensagem ao ministro Alexandre de Moraes.>

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal licenciado>

Em carta enviada ao jornalista Guga Chacra, da GloboNews assinada junto com Paulo Figueiredo, o filho de Bolsonaro disse que "nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump — sempre com o objetivo de apresentar, com precisão, a realidade que o Brasil vive hoje".>

"A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade.">

Os dois dizem que o STF e Alexandre de Moraes colecionaram "violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos e residentes dos Estados Unidos" e também avançaram "sobre líder maior da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção".>

A carta segue dizendo que a dupla agiu "buscando evitar o pior", com foco em aplicar sanções a Moraes.>

"No entanto, recentemente, o presidente Trump, corretamente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo desta aventura.">

null Crédito: WILL OLIVER/POOL/EPA/Shutterstock

Mais reações no Congresso

Deputados e senadores governistas e de oposição também repercutiram a decisão de Trump.>

Do lado dos bolsonaristas, o tom geral foi o de culpar a suposta perseguição a Bolsonaro e o governo Lula pela nova taxa de Trump. Já os governistas argumentam que os bolsonaristas agem para prejudicar o Brasil.>

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal>

O deputado federal focou em dizer que "a culpa é do Lula" diante da nova taxa.>

"Basta Lula ter diplomacia, parar de perseguir e o STF ficar no seu lugar, que a taxa não incidirá mais no Brasil", escreveu Ferreira.>

Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara>

O deputado federal petista disse que a taxa é algo "gravíssimo". >

"Os vira-latas bolsonaristas conseguiram. Penso que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio [governador de São Paulo] devem estar muito felizes em prejudicar o Brasil, nossa economia e nossos empregos. Nós defendemos o Brasil e nossa soberania. Eles são uns traidores!", declarou Farias>

Filipe Barros (PL-PR), deputado federal>

Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Barros escreveu que a "culpa" pela sanção de Trump é de "todos os que perseguiram a direita". >

"Eles traíram a nossa nação, entregaram nosso destino a interesses estrangeiros, venderam a soberania nacional e nos colocaram na lista das nações menos democráticas do mundo", declarou Barros. >

Coronel Tadeu (PL-SP), deputado federal>

O parlamentar disse que as tarifas são um "recado claro: o Brasil sob a esquerda não é parceiro confiável. Trump não passa pano pra comunista disfarçado".>

Humberto Costa (PT-PE), senador>

O petista escreveu que Bolsonaro "bate continência para a bandeira dos EUA e, junto com a sua turma, veste o boné de Trump, o cara que prejudica o Brasil com sobretaxas exorbitantes.">

"Isso é o bolsonarismo: jogar e torcer contra o Brasil", disse Costa.>

Jaques Wagner (PT-BA), senador>

O senador pediu "respeito ao Brasil"e disse que a taxa ocorre após "pedido da família Bolsonaro". >

"O presidente norte-americano está confundindo a quem está se dirigindo. O Brasil não será quintal do país de ninguém. Quem decide a nossa vida somos nós. Que fique claro: o Brasil é dos brasileiros e não de capachos", escreveu Wagner.>

