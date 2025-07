Tarifaço dos EUA

Lula convoca reunião com ministros para discutir tarifa imposta por Trump

Presidente norte-americano anunciou aumento de 50% de taxação aos produtos importados do Brasil nesta quarta-feira (9)

Tarifaço de Trump em cima do Brasil deixa empresários do ES atordoados

Segundo a carta, as tarifas serão cobradas a partir de 1º de agosto. Trump fala em ordens "secretas e ilegais" emitidas contra plataformas de mídia nos Estados Unidos, e violação à "liberdade de expressão de americanos", com menções diretas o STF (Supremo Tribunal Federal) .>

Mais cedo, o presidente americano já havia ameaçado elevar as tarifas. "O Brasil, por exemplo, não tem sido bom para nós, nada bom", afirmou Trump. "Vamos divulgar um dado sobre o Brasil, acredito, no final desta tarde ou amanhã de manhã".>

"Acabei de receber [a carta] e fazer uma leitura dinâmica da carta. É uma coisa estarrecedora porque por um lado risível e por outro lado preocupante. É um pouco do método da extrema direita, dessa nova extrema direita que estamos presenciando no mundo que tem como instrumento de trabalho e a base do caos. A gente não sabe se ele está falando a verdade ou se não. Ele fez isso com a China e depois voltou atrás. Diz uma coisa, depois volta atrás", disse.>