Trump chama Brasil de parceiro comercial ruim e defende Bolsonaro

Ao ser questionado, Trump também afirmou que não há preocupação sobre a aproximação comercial do Brasil e do México com a China

JULIA CHAIB

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:57

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (13) que o Brasil é um parceiro comercial ruim, tem leis ruins e promove uma execução política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O presidente classificou o tarifaço como "uma insensatez com o Brasil", ressaltando a relação histórica com os EUA. "Nós somos parceiros deles há 200 anos, nossa relação diplomática é muito antiga. Não é de hoje", apontou ele.

"O Brasil tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas. Como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito, muito maiores do que as que cobrávamos deles. Na verdade, praticamente não cobramos nada", afirmou Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

Ao ser questionado, Trump também afirmou que não há preocupação sobre a aproximação comercial do Brasil e do México com a China.

"Mas eles [o Brasil] também nos trataram muito mal como parceiros comerciais por muitos anos. Um dos piores. Um dos piores países do mundo nesse sentido. Eles cobravam tarifas enormes e tornavam tudo muito difícil. Então agora estão sendo cobrados com tarifas de 50%, e não estão felizes, mas é assim que as coisas são", afirmou.

Donald Trump assinou dezenas de ordens executivas no primeiro dia de mandato
Donald Trump faz críticas às legislações brasileiras Crédito: @WhiteHouse / X / Reprodução

O Brasil, no entanto, registra déficit na relação comercial com os EUA há 17 anos – ou seja, os americanos mais vendem do que compram.

Nos dados parciais de 2025, a vantagem americana é de US$ 1,6 bilhão. O Brasil exporta principalmente commodities e produtos primários – como petróleo bruto, café e bens de ferro e aço. Já as importações de itens americanos ao Brasil têm no topo componentes de aeronaves.

O comentário foi feito após Trump dizer que o Brasil tem leis ruins e repetir que acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um bom homem.

"E o Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo. Eles pegaram um presidente e o colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo. E eu conheço esse homem, e vou te dizer: eu sou bom em avaliar as pessoas. Acho que ele é um homem honesto, e acho que o que fizeram... Isso é uma... Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Acho isso terrível."

