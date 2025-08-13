Home
>
Economia (BR)
>
Pacote anti-tarifaço: 'Há causas que devem transcender preferências ideológicas', diz Motta

Pacote anti-tarifaço: 'Há causas que devem transcender preferências ideológicas', diz Motta

O Palácio do Planalto avalia que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permitiu um "armistício" entre Motta e o presidente Lula

Pepita Ortega e Victor Ohana

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:55

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou reconhecer a importância da medida provisória (MP) publicada pelo governo Lula nesta quarta-feira, 13, para proteger os setores produtivos "diante das tarifas excepcionais impostas ao Brasil" pelos Estados Unidos. "Há causas que devem transcender as preferências partidárias ou ideológicas", publicou Motta na rede social X (antigo Twitter).

Recomendado para você

Em estudo, centrais sindicais falam em perdas irreversíveis para os setores brasileiros exportadores. Alguns podem não recuperar mais o mercado norte-americano caso nenhuma medida seja tomada

Tarifas de Trump podem afetar INSS, FGTS e 726,7 mil empregos, diz Dieese

O Palácio do Planalto avalia que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permitiu um "armistício" entre Motta e o presidente Lula

Pacote anti-tarifaço: 'Há causas que devem transcender preferências ideológicas', diz Motta

As ações estão em uma MP (medida provisória), com vigência imediata e que precisará ser apreciada pelo Congresso em até 120 dias

Entenda o plano de Lula contra o tarifaço dos Estados Unidos

Ele apontou que o Parlamento é "parceiro do Brasil", lembrando a aprovação da Lei da Reciprocidade Econômica. "Nosso empenho por soluções que protejam empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros seguirá inabalável. O Brasil não pode parar", escreveu.

O Palácio do Planalto avalia que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permitiu um "armistício" entre Motta e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após o mal-estar gerado pelo veto do petista ao aumento do número de deputados e pelo embate sobre as mudanças na alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Havia temor entre aliados do presidente da República de como seria o reencontro dos dois depois do recesso parlamentar. O Planalto evitou uma reunião imediata entre Lula e Motta, com a expectativa de que a demora pudesse fazer com que a poeira baixasse.

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta Crédito: Bruno Spada/Agência Câmara

O encontro finalmente ocorreu na terça-feira, 12, no Palácio da Alvorada, com a presença da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o resultado foi considerado positivo.

Houve compromisso do presidente da Câmara em dar celeridade ao pacote anti-tarifaço, e Motta participou nesta quarta-feira do anúncio das medidas em cerimônia no Planalto.

LEIA MAIS

Impactadas por tarifas dos EUA poderão prorrogar parcelas do Pronampe

Governo quer excluir da meta fiscal R$ 9,5 bi de ações contra tarifaço

Tarifaço dos EUA: Lula assinará MP com socorro de R$ 30 bi a empresas

Haddad diz que reunião com EUA sobre tarifa foi cancelada e culpa extrema direita

ES deve ser Estado mais atingido por tarifaço de Trump, aponta estudo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais