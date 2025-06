Na mira dos EUA

Lula vê 'prática terrorista' de Eduardo Bolsonaro e diz que Brasil defenderá Moraes e STF

Fala do presidente da República ocorre após ministro do Supremo passar a ser alvo do governo americano

Publicado em 3 de junho de 2025 às 14:35

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) disse em entrevista nesta terça-feira (3) que o Brasil defenderá o ministro Alexandre de Moraes e o STF (Supremo Tribunal Federal), ambos sob a mira do governo dos Estados Unidos.>

O presidente também afirmou que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem "prática terrorista". Eduardo se licenciou de seu mandato e foi para os EUA, onde busca medidas do governo de Donald Trump contra STF, Polícia Federal e PGR (Procuradoria-Geral da República).>

"O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica", disse Lula.>

Lula deu entrevista coletiva a jornalistas nesta terça-feira (3) Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente brasileiro afirmou que o deputado licenciado está nos Estados Unidos "tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira".>

>

Eduardo é potencial candidato à Presidência em 2026 e pode enfrentar o próprio Lula na disputa, que deve concorrer à reeleição. O deputado seria uma alternativa ao seu pai, Jair Bolsonaro, que, mesmo inelegível, pode insistir com a candidatura e deixando para escalar o filho quando ser registro for negado pela Justiça Eleitoral.>

Na entrevista, Lula criticou Trump. "É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou não concorda, silencie. Porque não é correto dar palpite", disse Lula em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.>

"Eu acho que os Estados Unidos precisam compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. Nós achamos que um país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir o outro país. Isso não tem cabimento.">

"Pode ficar certo que o Brasil vai defender não só seu ministro, mas vai defender sua Suprema Corte", declarou o petista.>

Moraes é relator dos processos sobre a trama golpista que culminou nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023. Também tem atritos com grandes empresas de tecnologia por mandar tirar postagens e perfis do ar, entre outras decisões.>

O ministro é um alvo preferencial do bolsonarismo e passou a ser visado também pelo governo americano, comandado por Trump, aliados de Bolsonaro.>

Por meio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a administração Trump afirmou ao ministro do Supremo que quatro ordens proferidas pelo magistrado contra a rede social Rumble não têm efeito em solo americano. O órgão disse que elas só podem valer se houver uma ação em um tribunal americano ou recurso a canais legais.>

A informação consta de documento encaminhado a Moraes na semana passada, com cópia ao Ministério da Justiça do governo Lula. A notícia sobre a carta foi revelada pelo jornal The New York Times.>

A revelação aconteceu após a decisão do governo Trump de suspender vistos a quem a gestão considera que censurou empresas e cidadãos americanos. Bolsonaristas e até alvos de determinações de Moraes dizem acreditar que ele seria afetado pela iniciativa.>

Lula já havia defendido Moraes publicamente no domingo (1º), na convenção que oficializou o prefeito do Recife (PE), João Campos, como presidente do PSB.>

"Os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele quer prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro", disse o presidente da República na ocasião.>

Guerra comercial

Nesta terça-feira (3), Lula também falou sobre as tarifas impostas pelo governo Trump a produtos que outros países exportam para os Estados Unidos.>

"A orientação que nós demos é a seguinte: primeiro vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando, o ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo: se não houver um acordo, vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer uma decisão de ter uma reciprocidade", declarou o brasileiro.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta