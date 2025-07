Mundo

'Drástica', 'exaltada' e de cunho 'pessoal': como imprensa internacional repercutiu nova tarifa de Trump ao Brasil

Jornais estrangeiros ressaltaram uso de questões pessoais para impor tarifa de 50%, que entra em vigor em 1º de agosto

Crédito: WILL OLIVER/POOL/EPA/Shutterstock

A imprensa internacional repercutiu nesta quarta-feira (9/7) a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , em taxar em 50% os produtos importados do Brasil . >

A medida foi anunciada em uma carta dura , que diz que a decisão é uma resposta à perseguição que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria sofrendo no Brasil. O texto menciona o processo criminal que Bolsonaro enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado.>

O jornal The Washington Post afirmou que o gesto expõe como questões pessoais, e não apenas econômicas, norteiam o uso de tarifas comerciais por Trump.>

"A medida evidencia como relações pessoais e alinhamentos políticos seguem pesando mais que fundamentos econômicos nas decisões de Trump. Embora o presidente dos EUA afirme que suas tarifas são motivadas por desequilíbrios comerciais, o caso do Brasil contradiz essa lógica", diz reportagem.>

O texto lembra que, inicialmente, Trump justificou as tarifas amplas como uma resposta a um "estado de emergência econômica". "Mas essa justificativa perde força quando a medida é claramente atrelada ao julgamento de Bolsonaro", continua.>

O The New York Times afirmou que a tensão comercial entre EUA e Brasil explodiu com os novos atos e que os países parecem ter iniciado uma guerra comercial repentina.>