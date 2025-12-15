Mundo

Trump processa BBC por acusação de difamação em documentário

O presidente americano solicitou bilhões de dólares em indenização, de acordo com documentos judiciais apresentados na Flórida. BBC ainda não se pronunciou oficialmente sobre abertura do processo.

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 23:44

O presidente dos EUA já havia afirmado que processaria a BBC por conta de edição de documentário Crédito: Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu um processo contra a BBC por difamação devido à edição de seu discurso de 6 de janeiro de 2021 em um documentário do programa Panorama.

Trump acusou a BBC de difamação e de violar uma lei de práticas comerciais, de acordo com documentos judiciais apresentados na Flórida.

Ele pediu US$ 5 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões) em indenização por cada uma das duas acusações.

A equipe jurídica de Trump acusou a BBC de difamá-lo "manipulando seu discurso de forma intencional, maliciosa e enganosa".

A BBC não se manifestou ainda sobre o processo.

Trump disse no mês passado que planejava processar a BBC pela forma como seu discurso de 6 de janeiro foi editado no episódio do Panorama, que foi ao ar no Reino Unido antes da eleição presidencial dos EUA de 2024.

"Acho que tenho que fazer isso", disse Trump a repórteres sobre seus planos de processar a BBC.

"Eles trapacearam. Alteraram as palavras que saíram da minha boca."

No discurso de 6 de janeiro, o republicano disse a apoiadores em Washington: "Vamos caminhar até o Capitólio e vamos aplaudir nossos bravos senadores e congressistas."

Mais de 50 minutos depois, no mesmo discurso, ele disse: "E lutaremos. Lutaremos com todas as nossas forças."

No Panorama, um trecho o mostrou dizendo: "Vamos caminhar até o Capitólio... e eu estarei lá com vocês. E lutaremos. Lutaremos com todas as nossas forças."

A BBC reconheceu que a edição deu "a impressão equivocada" de que ele havia "feito um apelo direto à violência" antes da invasão ao Capitólio dos EUA.

