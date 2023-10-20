Victor & Leo farão estreia de nova turnê nacional em Guarapari

Victor e Leo fazem show de nova turnê em Guarapari em janeiro de 2024 Crédito: Divulgação

"/Você, tenta provar/ que tudo em nós morreu/. Borboletas sempre voltam/ E o seu jardim sou eu/". Quem não conhece as famosas borboletas da música de Victor e Leo? Após uma pausa de cinco anos na carreira, os capixabas poderão assistir os sertanejos novamente ao vivo e, certamente, ouvir outra vez as queridas borboletas da música.

O Espírito Santo receberá a primeira apresentação no Brasil da turnê "Nossa História Não Termina Aqui", da dupla Victor e Léo. O local escolhido foi o Multiplace Mais, em Guarapari, com apresentação marcada para 20 de janeiro. Os ingressos estarão disponíveis em breve no site bilheteriadigital.com.

A turnê marca o retorno da dupla após 5 anos de hiato. Entre os principais sucessos - e que devem estar presentes no espetáculo -, estão "Vida Boa", "Amigo Apaixonado" e "Deus e Eu no Sertão". Depois de passar pela Cidade Saúde, os artistas devem se apresentar em São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Amazonas.

Além desse evento pra lá de especial, o Multiplace Mais - que será reaberto após três anos - divulgou alguns nomes da programação de verão. Ao todo, mais de 20 atrações se apresentarão no local a partir de 28 de dezembro de 2023.