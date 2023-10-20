Evento geek traz dubladora de Star Wars e Barbie para o ES

Evento Geek Universe Crédito: Divulgação

A turma geek capixaba tem um encontro marcado. De sexta-feira (20) a domingo (22), o Geek Universe reúne fãs dos personagens Star Wars e amantes da cultura pop, ficção científica, cosplay, jogos eletrônicos e de tabuleiro no shopping Moxuara, em Cariacica, na Grande Vitória. A grande novidade é a presença de Letícia Quinto, conhecida pelos trabalhos em Star Wars, Bob Esponja e Barbie.

A atriz e dubladora participará de uma palestra para compartilhar a experiência no mercado. Além do momento com a convidada, a programação inclui concursos de Kpop, cosplay, RPG de mesa e campeonatos de videogames. Quem passar pelo evento também encontrará estandes com exposição de itens de colecionadores, área de games com campeonato de FC e E-Football e shows de rock.

Segundo o organizador do Geek Universe, Welington Andrade, a expectativa é receber um grande público. "No ano passado, tivemos cerca de 10 mil pessoas circulando nos três dias de evento. Nesse ano, esperamos a mesma média de público. Além do campeonato de futebol virtual, teremos também um concurso de cosplay valendo vaga na liga brasileira", ressalta.

Outras atrações

O Geek Universe traz, no sábado (21), campeonato de FC e E-Football valendo vaga para o campeonato brasileiro, mostra de jogos de editoras locais e espaço para jogos de tabuleiro. No sábado (21) e no domingo (22), quem passa pelo evento também encontra com o maior fã clube de Star Wars do Brasil, o grupo Império Comando, do Rio de Janeiro, proporcionando uma oportunidade única para os fãs da saga compartilharem experiências.

E para agitar as noites, o evento conta com a presença de atrações musicais que se apresentam ao vivo. No sábado (21), o som fica por conta da banda Letal, cover do Metallica. Já no domingo (22), a banda Lady Steel traz os maiores sucessos do mundo do pop na versão rock.

GEEK UNIVERSE

QUANDO: de sexta (20) a domingo (22), das 14h às 22h

de sexta (20) a domingo (22), das 14h às 22h ONDE: piso L4 do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica



piso L4 do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica ENTRADA gratuita





gratuita ATRAÇÕES

Concursos de KPOP, Cosplay e campeonatos de RPG e Videogame (todos os dias, das 14h às 22h );

); Campeonato de e-football e FC - valendo vaga para o campeonato brasileiro (sábado e domingo);

Bate-papo com a dubladora Letícia Quinto (sábado, às 15h30);

Show da Banda Letal - Metallica Cover (sábado, às 19h30);

RPG Universe com mesas de RPG, mostra de jogos de editoras locais e espaço para jogos de tabuleiro (sábado, das 14h às 22 horas);

Grupo Império Comando (sábado, das 14h às 22 horas; e domingo, das 14h às 17 horas);

Show da Banda Lady Steel (domingo, às 19h30).