Veículos pegam fogo na BR 262 no ES e motociclista fica em estado grave

Conforme a PRF, informações coletadas no local indicam que o Sandero seguia no sentido Vitória e, ao cruzar a pista para entrar na estrada velha de Domingos Martins, não percebeu a motocicleta que vinha no sentido contrário, resultando na colisão transversal entre os veículos. O motociclista foi socorrido em estado grave pelo Samu/192 e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.