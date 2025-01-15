Veículos acima de 57 toneladas são proibidos em ponte na BR 262 no ES

A autarquia ressalta que a restrição é temporária para a execução de "reparo de elemento estrutural secundário na travessia", sem dar mais detalhes sobre o serviço. O trecho está sinalizado, segundo o DNIT, e a restrição é até a conclusão dos serviços. Não há definição de data para o departamento voltar a permitir a circulação de veículos com este peso no trecho.