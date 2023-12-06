Vazamento de 32 mil litros de piche em acidente preocupa Rio Bananal

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Ao menos dois carros se envolveram em um grave acidente na região conhecida como "KM 41", em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (30). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram os veículos destruídos e equipes de resgate atuando no local.
A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento e, por isso, ainda não há dados confirmados sobre feridos e as circunstâncias da colisão.
Um motorista ficou ferido após o carro que dirigia capotar na manhã desta quinta-feira (30), no distrito de São Jorge de Oliveira, na zona rural de Brejetuba, no Caparaó do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o automóvel caiu em uma propriedade particular e o condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
O estado de saúde da vítima e as circunstâncias do acidente não foram divulgados.
Foi preso nesta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro, Antônio Ferreira dos Santos, de 54 anos, que estava foragido havia 30 anos por matar a namorada, Nilcilene da Silva Inocência, de 15 anos, no bairro Intelagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 1996, foi motivado por ciúmes e a vítima foi assassinada a facadas.
Após o homicídio, Antônio fugiu do Espírito Santo e permaneceu foragido por três décadas. Ele foi localizado em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça de Linhares.
Um jovem de 21 anos e outro de 23 foram presos por suspeita de matar Sidney Tolentino Meireles, de 36 anos, e ferir outro homem após uma briga na saída de uma festa Segundo a Polícia Civil, Newrobert Angelo Melo Soares e José Orlando dos Santos Filho são apontados como autores do homicídio e da tentativa de homicídio registrados no dia 10 de maio. Na época, ambos estavam na cidade para trabalhar na colheita de café.
De acordo com as investigações, durante a festa, Sidney se desentendeu com os suspeitos. Os três entraram em luta corporal e a vítima foi atingida por golpes desferidos com uma garrafa de whisky quebrada.
Um amigo de Sidney tentou defendê-lo, mas também foi ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Após o crime, os suspeitos fugiram em direção a um cafezal.
O primeiro preso foi Newrobert, que se apresentou à Polícia Civil de Sergipe no dia 16 de maio. Já José Orlando foi localizado e preso na quarta-feira (29), em Aracaju (SE), após informações repassadas pela Polícia Civil do Espírito Santo sobre o paradeiro dele.
Segundo a corporação, os dois permanecem presos em Aracaju, à disposição da Justiça de Linhares.
Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira (30), em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, após ser flagrado dirigindo um carro roubado e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a corporação, o veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro há pouco mais de um mês.
A abordagem aconteceu por volta da 1h, durante patrulhamento na ES 060. O carro, um Fiat Pulse, foi parado pelos agentes para fiscalização. Aos policiais, o motorista contou que comprou o veículo por meio de uma negociação realizada em uma rede social com um homem de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Segundo ele, entregou o antigo carro como parte do pagamento e ainda assumiria outras 30 parcelas do financiamento do Fiat Pulse.
Durante a fiscalização, os agentes identificaram indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo. Após a verificação, constataram que o automóvel original possuía registro de roubo desde 21 de junho de 2026.
O homem recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari. Segundo a Polícia Civil, ele assinou um termo circunstanciado (TC) por receptação e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
Um homem de 49 anos, identificado como Carlos Alberto Adame, foi morto a tiros após dois criminosos invadirem a casa onde ele morava, no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que os suspeitos pularam a janela da residência, arrombaram a porta do quarto onde a vítima dormia e efetuaram diversos disparos.
A perícia da Polícia Científica identificou seis perfurações na vítima: duas nas costas, duas no abdômen e duas nas nádegas. No local do crime, foi encontrado um projétil, cujo calibre não foi informado. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.
Ainda de acordo com a PM, familiares relataram que Carlos Alberto havia sido agredido recentemente por moradores após ser apontado como suspeito de assediar uma criança. Eles acreditam que o homicídio possa ter relação com esse episódio.
Porcurada por A Gazeta, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade para 14 cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de perigo potencial, é válido das 10h às 19h desta quinta-feira (30). Durante esse período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, índice abaixo do considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
As cidades sob alerta são:
Mas quais são os riscos? A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideais níveis de umidade relativa do ar entre 40% e 60%. Abaixo desse patamar, o ar fica mais seco e pode provocar desidratação, irritação nos olhos, no nariz e na garganta, além de agravar problemas respiratórios.
De acordo com o meteorologista Márcio Bueno, da Tempo OK, a umidade relativa do ar representa a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em relação ao máximo que ela pode conter.
"A gente pode fazer uma comparação como se fosse um copo, por exemplo. Quando a umidade está em 50%, é como se ele estivesse pela metade. Nele ainda cabe mais água, mas tem 50% de água disponível ali dentro. E essa variação da umidade ocorre muito por conta da variação de temperatura e da disponibilidade da umidade no local", explicou.
Durante o período de baixa umidade, a orientação é:
O trânsito será interditado no km 224,6 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (30). O bloqueio começa às 14h para a fragmentação controlada de rochas, necessária para o avanço das obras de duplicação da rodovia.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia,os dois sentidos da pista ficaram bloqueados para a passagem de veículos. O tempo estimado para o serviço ser realizado é de uma hora e meia.
Caso necessário, de acordo com a empresa, será adotado o sistema “Pare e Siga” até a normalização do tráfego.
Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um engavetamento envolvendo um caminhão e duas carretas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (29).
O acidente ocorreu no km 120 da rodovia, na região da Reserva Biológica de Sooretama, segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foram acionadas. Durante o atendimento às vítimas, a pista precisou ser totalmente interditada.
Os moradores de algumas regiões de Cariacica enfrentaram um “apagão” no começo da noite desta quarta-feira (29). A falta de energia foi registrada em locais como o Terminal de Campo Grande e no bairro Morada de Santa Fé.
Alguns passageiros que estavam na estação aguardando ônibus tiraram foto do espaço totalmente escuro. Os poucos pontos de luz na área vinham dos coletivos que aguardavam embarques.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a situação durou cerca de oito minutos e não afetou a operação. A EDP, empresa responsável pela distribuição de energia, informou que o serviço foi restabelecido às 19h27 e as causas estão sendo investigadas.
Atualização
A matéria foi atualizada com a nota da EDP sobre o restabelecimento de energia na cidade.