Usuários do Porta a Porta podem agendar visita a decorações de Natal em Vitória

Serviço do Porta a Portaatendendo a um cidadão capixaba Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vitória

Os moradores de Vitória que utilizam o Porta a Porta já podem contar com o transporte para visitar os pontos decorados para o Natal na cidade. O serviço atende exclusivamente pessoas com deficiência e que usam cadeiras de rodas por motivos diversos, inclusive para o lazer. Para conferir as luzes natalinas e os locais enfeitados na Capital, os usuários poderão agendar o passeio da mesma forma como já procedem para o uso diário.

O agendamento deve ser feito com dois dias de antecedência, diretamente pela página do serviço Porta a Porta ou pelo Fala Vitória 156, das 8 às 22 horas. O serviço funciona todos os dias, das 4 horas até a meia-noite, inclusive aos finais de semana e feriados. Atualmente, são 484 pessoas cadastradas.

Entre os locais visitados estão a Catedral Metropolitana de Vitória, onde haverá apresentação do vídeo mapping, o Parque Moscoso, que terá a Casa de Papai Noel, e a Praça do Papa, que contará com a Vila Natalina. O Natal de Encantos Orla de São Pedro será outra opção do passeio.