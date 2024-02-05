Ufes prorroga prazo para matrículas de aprovados no Sisu 2024

Em nota, a Ufes informou ainda que “nesta segunda-feira, 5, a partir das 17 horas, haverá interrupção da internet e do acesso a todos os sistemas da Rede-Ufes, em função de procedimentos relacionados ao novo datacenter da Universidade. Portanto, nesse período, não será possível acessar o sistema para realizar a solicitação de matrícula. A previsão é de que o funcionamento normal seja retomado às 20 horas.”