Tudo azul: cocaína com 'selo' do Capitão América é apreendida na Serra

Conforme vídeo que mostra o momento da apreensão, até mesmo a moto utilizada pelos criminosos é de cor azul, e a chave do veículo estava em um chaveiro, também do Capitão América. Segundo a Guarda Municipal, em patrulhamento na região, os agentes visualizaram quatro suspeitos em duas motos. Ao avistar os guardas, um deles, que estava na garupa de um dos veículos, passou a dispensar as drogas na rua e em cima de casas. Em seguida, os indivíduos abandonaram a moto e fugiram a pé.