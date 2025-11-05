Trio é preso com drogas, armas e munição em Cariacica

Drogas, armas de fogo e munições foram apreendidas no bairro Flexal II, em Cariacica Crédito: PMES/Divulgação

Três homens, de 19,20 e 21 anos, foram presos na tarde de quarta-feira (5), de posse de drogas, armas de fogo e munições, no bairro Flexal II, em Cariacica. O trio foi avistado pela Polícia Militar durante um patrulhamento na região do Campo do Apolo, onde um confronto ocorrido em 28 de outubro, levou à morte de dois homens, de 19 e 23 anos.

O grupo tentou correr para uma região alta do bairro, conhecida como Morro do Boneco Branco, mas acabou sendo encurralado. Todos eles têm passagem pela polícia, segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.

Com eles, foram encontradas duas pistolas 9mm, 41 munições e dois rádios comunicadores. Além disso, eles carregavam 461 pinos de cocaína, 257 buchas de maconha, 163 pedras de crack, algumas unidades de haxixe e frascos de lolo. O trio foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.