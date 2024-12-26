Trânsito interditado na Orla de Cariacica; veja rotas alternativas

Para quem vai de São Torquato pela Cinco Pontes:



O motorista deve passar por baixo da Segunda Ponte (próximo ao Terminal de São Torquato e ao Incra), seguir pela Avenida Mário Gurgel até o trevo de Alto Lage e entrar à direita na Rodovia José Sette.

Para quem vai de Itacibá:

O motorista deve contornar à direita no Mercado Municipal, entrar na Rua Pedro Nolasco, seguir até a ponte do Rio Itanguá e virar à esquerda.

Para quem vai de Porto de Santana:



O motorista deve seguir o trajeto inverso: ir até a ponte do Rio Itanguá, virar à direita na Rua Pedro Nolasco, passar pelo Mercado Municipal, seguir pela Rodovia José Sette, e no trevo de Alto Lage acessar a Avenida Mário Gurgel.