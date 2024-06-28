Terceira Ponte terá interdição parcial na manhã de domingo (30)

A Terceira Ponte, que liga Vitória e Vila Velha, será parcialmente interditada na manhã de domingo (30), para a realização da Corrida dos Bombeiros 10ª Edição. Segundo a Ceturb, responsável pela administração da via, a faixa verde será bloqueada entre 5h e 9h, nos dois sentidos. As demais pistas estarão liberadas para o trânsito em geral.