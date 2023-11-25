Terceira Ponte será interditada neste fim de semana para corridas de rua

A Terceira Ponte será interditada parcialmente neste final de semana para a realização de duas corridas de rua, conforme informações da Rodosol.
Neste sábado (25), a interdição parcial ocorre das 19h às 20h30, sentido norte (Vila Velha - Vitória) para a Corrida das Luzes, enquanto no domingo (26) o fechamento parcial será das 7h às 8h30, no sentido sul (Vitória - Vila Velha) para a Corrida da Marinha.
Segundo informações da concessionária, nos eventos, os esportistas vão utilizar as duas faixas à direita, e a via da esquerda será destinada ao fluxo de veículos.