Suspeitos de praticarem estupros são presos pela polícia de Linhares

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias

Dois homens foram presos pela Polícia Civil de Linhares, em dois dias seguidos, na última quinta-feira (19) e sexta-feira (20). As operações, para cumprir dois mandados de prisão por crimes sexuais, aconteceram em Rio Bananal, no dia 19, e em Linhares, no dia 20. Até esta sexta (20), a região da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares, que também engloba os municípios de Sooretama e Rio Bananal, já registrou 68 pessoas presas por praticar crimes sexuais, sendo 66 homens e duas mulheres.

A prisão do dia 19, quinta-feira, ocorreu em Rio Bananal, onde um homem, de 59 anos, foi localizado e preso na Zona Rural do município. Ele era investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra as duas filhas. Uma das vítimas, após o caso, cometeu suicídio. A operação contou com o apoio da Delegacia de Rio Bananal.