Suspeitos de matar mulher a tiros em Pancas são presos pela polícia

A jovem foi encontrada morta em uma propriedade no córrego São Luiz, na zona rural de Pancas. A vítima possuía marcas de tiros de arma de fogo pelo corpo, segundo a ocorrência policial.

Contra os dois investigados, havia mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo a PC, nas buscas, nada de ilícito foi encontrado. De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Pancas, delegado João Seidel Junior, as investigações do caso prosseguem, visto que a motivação do crime ainda não foi desvendada.