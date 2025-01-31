Suspeito de matar homem com caco de vidro no Norte do ES é preso

Um homem de 35 anos foi preso no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (31). Segundo a Polícia Civil, Wagner Oliveira da Silva confessou ter matado Leandro de Jesus Lopes, de 24, na mesma cidade, no último sábado (25), perfurando o pescoço da vítima com um caco de vidro.
Conforme a corporação, depois do assassinato, o suspeito ainda tentou entrar na casa da família da vítima na quinta-feira (30), mas acabou levando um golpe de faca e precisou ser hospitalizado. Wagner, também conhecido como Galego, foi preso quando estava saindo do hospital e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde declarou que o crime foi motivado por desavenças que ele tinha com Leandro.
Ele também alegou que consumiu uma grande quantidade de drogas antes do crime. O suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanecerá à disposição da Justiça.
A vítima do crime foi encontrada morta em uma casa abandonada, local que ele utilizava para dormir, segundo o relato de uma testemunha para a Polícia Militar, com um corte no pescoço e marcas de agressões no rosto.