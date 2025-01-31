Suspeito de matar homem com caco de vidro no Norte do ES é preso

Conforme a corporação, depois do assassinato, o suspeito ainda tentou entrar na casa da família da vítima na quinta-feira (30), mas acabou levando um golpe de faca e precisou ser hospitalizado. Wagner, também conhecido como Galego, foi preso quando estava saindo do hospital e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde declarou que o crime foi motivado por desavenças que ele tinha com Leandro.