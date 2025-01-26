Homem é encontrado morto com marcas de agressão em casa abandonada no ES

Para os policiais, a testemunha contou que Leandro estava desaparecido desde o dia anterior e, por isso, decidiu procurá-lo na casa abandonada. A irmã do jovem estava junto no momento em que o corpo dele foi localizado.

“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finaliza a nota da PC.