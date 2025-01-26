Homem é encontrado morto com marcas de agressão em casa abandonada no ES

Um homem foi encontrado morto com um corte no pescoço e marcas de agressão na cabeça dentro de uma casa em construção abandonada no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (25). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que a vítima, identificada como Leandro de Jesus Lopes, de 24 anos, utilizava o local para dormir.
Para os policiais, a testemunha contou que Leandro estava desaparecido desde o dia anterior e, por isso, decidiu procurá-lo na casa abandonada. A irmã do jovem estava junto no momento em que o corpo dele foi localizado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para passar pelo processo de necropsia e depois ser liberado para os familiares.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finaliza a nota da PC.