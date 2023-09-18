Secretaria de Saúde do ES abre seleção para estagiários de nível superior

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Estado do Espírito Santo (CIATox-ES), ligado à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), vai abrir processo seletivo de contratação de estagiários. A oferta é de 21 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A bolsa é de R$ 689,96. Confira o edital.
As oportunidades são para o Programa de Estágio Não Obrigatório em Toxicologia Clínica. São 16 chances para estudantes de Medicina; duas de Enfermagem; duas de Farmácia; e uma para atividades de Vigilância (destinadas aos acadêmicos de Enfermagem ou Farmácia).
Os interessados podem se inscrever pela internet, no formulário eletrônico disponível no site, das 7h do dia 2 de outubro até as 17h do dia 6 de mesmo mês.