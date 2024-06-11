Procurado: a foto do investigado por mandar matar vereador no ES

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira (11), a foto de Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como "Wanguinho Batman", apontado como mandante do assassinato do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), conhecido como Marquinhos da Corporativa, morto a tiros dentro de um carro em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu em 27 de maio de 2021.