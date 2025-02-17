Preso é encontrado morto na cela de delegacia em Conceição da Barra

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido, revistado e levado à cela apenas com a roupa do corpo. Antes de ser encaminhado ao plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, ele foi encontrado sem vida. A equipe de policiais civis acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ele não resistiu e morreu. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para a realização do exame cadavérico, que identificará a causa da morte.