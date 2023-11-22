Prêmio de R$ 50 milhões é o terceiro para o ES na Mega-Sena só em 2023

A sorte definitivamente pairou sobre o Espírito Santo neste ano: conforme um levantamento feito em reportagens de A Gazeta, ao menos três prêmios milionários da Mega-Sena saíram para jogos feitos em solo capixaba. Na noite desta terça-feira (21), um 'felizardo' de Aracruz levou para casa R$ 50 milhões, valor que já é considerado um dos maiores de 2023.
A maior premiação do ano até então no ES saiu para uma "fezinha" feita no município de Guarapari, após um sorteio realizado em junho. Quem acertou os seis números levou para casa R$ 51.774.681,61, a partir de uma aposta feita pela internet. Outras três apostas, no mesmo concurso, feitas no Estado, "bateram na trave", mas levaram até R$132.164,10.
Em março, o terceiro maior valor em apostas neste ano no ES saiu para um apostador de Vila Velha, que ganhou R$ 33.139.056,49.