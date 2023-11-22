Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Novo milionário

Aposta de Aracruz acerta 6 números e leva prêmio de R$ 50 milhões da Mega-Sena

Publicado em

21 nov 2023 às 21:15
Aracruz
A aposta milionária foi feita na Lotérica Aracruz, que fica localizada no centro da cidade Crédito: Reprodução/Google Maps
Um apostador de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, faturou mais de R$ 50 milhões do concurso 2658 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (21). O novo 'felizardo' acertou os seis números e ganhou, sozinho, R$50.248.574,29. Os números premiados foram: 05-13-39-51-58-60.
O jogo foi feito na Casa Lotérica Aracruz, no Centro da cidade, e é a única vencedora do País inteiro, segundo informou a Caixa Econômica Federal.
Outro apostador de Vitória também teve cinco acertos no concurso e levou R$41.036,33. O jogo foi feito na Lotérica Sino da Sorte.

Veja Também

Jovem é socorrida após ser ameaçada e agredida pelo ex-namorado em Piúma

Homens roubam anilhas de academia, vendem em bar e acabam presos em Muqui

Marinha emite aviso de ventos fortes no litoral capixaba

Link copiado com sucesso

Maria Fernanda Conti

/ [email protected]
Maria Fernanda Conti
Violência

Adolescente é baleado por suspeitos que estavam em moto em Linhares

Publicado em 14/04/2026 às 14:12
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser baleado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (13). A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que saía de um beco quando dois suspeitos, em uma motocicleta, se aproximaram. O passageiro efetuou disparos em sua direção e, em seguida, a dupla fugiu.
De acordo com a PM, o adolescente foi socorrido por testemunhas e levado a um hospital da cidade. O nome da unidade não foi informado.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Colisão

Morre segunda vítima de acidente entre motos na BR 259, em Colatina

Publicado em 14/04/2026 às 13:24
Morre segunda vítima de acidente entre duas motos em Colatina
Morre segunda vítima de acidente entre duas motos em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Morreu no hospital, na segunda-feira (13), a segunda vítima do acidente entre duas motocicletas registrado nas proximidades do distrito de Itapina, na altura do km 72 da BR-259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Arthur Sallema de Souza, de 21 anos, estava internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos desde domingo (12), quando ocorreu a colisão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há, até o momento, informações sobre a dinâmica do acidente. Uma das vítimas, identificada como Nata Felipe Domingos de Souza, de 19 anos, morreu ainda no local da colisão. A terceira vítima, uma jovem de 18 anos, foi socorrida e não corre risco de vida.
O corpo de Arthur foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O caso segue sob investigação, segundo a Polícia Civil.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Polícia

Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Publicado em 14/04/2026 às 11:54
Um homem de 29 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (14), no bairro Novo Tempo, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo testemunhas, ele estava sentado na rua com outras pessoas no momento dos disparos. Ao perceber os tiros, a vítima tentou se proteger e correu para dentro de uma casa, mas acabou sendo atingida.
A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves

Publicado em 14/04/2026 às 11:44
Carreta tomba em Alfredo Chaves
Carreta tomba em Alfredo Chaves Crédito: Redes sociais
Uma carreta tombou e interditou o km 353 da BR 101, em Alfredo Chaves, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há interdição total no sentido sul da rodovia (Rio de Janeiro) e bloqueio parcial no sentido norte (Vitória).
Uma pessoa ficou ferida e será encaminhada ao Pronto Atendimento de Iconha, segundo a Ecovias Capixaba. Ainda não há informações sobre a liberação total do trecho. 
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na cadeia

Foragido por violência doméstica é preso durante festa no Norte do ES

Publicado em 14/04/2026 às 11:41
Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça por violência doméstica, foi preso durante a Festa da Carne de Sol, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, no domingo (12). Segundo a Polícia Civil, havia contra o suspeito um mandado de prisão preventiva em aberto por crimes previstos na Lei Maria da Penha. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a corporação, o homem foi identificado em tempo real pelas 72 câmeras de segurança do evento e monitorado discretamente pelas equipes até o momento da abordagem. Mesmo em meio à multidão, a ação foi realizada de forma estratégica pelas polícias Civil e Militar, sem causar tumulto entre os participantes da festa. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Homicídio culposo

Motorista suspeito de atropelar e matar idosa na BR 101 em Jaguaré é preso

Publicado em 14/04/2026 às 11:36
Motorista que atropelou idosa na BR 101, em Jaguaré, é preso em São Mateus
Motorista que atropelou idosa na BR 101, em Jaguaré, é preso em São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta
O motorista Diego Sesana Mesquita, de 39 anos, suspeito de atropelar uma idosa de 68 anos na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, foi preso em São Mateus no último domingo (12). O acidente aconteceu na noite do mesmo dia. Edite de Oliveira Amorim foi atingida pelo carro que ele dirigia enquanto atravessava na faixa de pedestres. Ela chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade na madrugada de segunda-feira (13).
De acordo com a Polícia Militar, após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro e seguiu em direção à ES 430. Próximo à entrada de São Roque, distrito de Jaguaré, ele se envolveu em outro acidente, ao colidir com um Chevrolet Onix. Segundo o condutor do Onix, Diego trafegava na contramão no momento da batida. O outro motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. 
A Polícia Civil informou que Diego foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravantes por não ter prestado socorro à vítima nem adotado medidas para minimizar as consequências do acidente, além de possivelmente conduzir o veículo em desacordo com normas de segurança. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) e permanece à disposição da Justiça.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Diego e disponibiliza este espaço para um posicionamento.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Batida entre carros

Mulher fica ferida após carro capotar em acidente na BR 482 em Cachoeiro

Publicado em 14/04/2026 às 11:23
Motorista dorme ao volante e bate em carro que capota na BR 482 em Cachoeiro
Motorista dorme ao volante e bate em carro que capota na BR 482 em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
Um acidente envolvendo dois carros deixou a motorista de um dos veículos ferida na BR 482, na localidade de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14).
Segundo o entregador Marcos Antônio Almeida, passageiro de um dos veículos, o motorista do outro carro relatou que dormiu ao volante e acabou atingindo a traseira do automóvel em que ele estava. Com o impacto, o veículo capotou. Havia neblina na região no momento da colisão.
Marcos contou ainda que ele e a esposa, que dirigia o carro, seguiam para o trabalho em Jerônimo Monteiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, com ferimentos leves na cabeça.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para mais informações, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Vereador preso por invadir casa da ex na Serra vai para regime semiaberto

Publicado em 14/04/2026 às 10:50
Marlon Fred foi preso após invadir a residência da ex-namorada
Marlon Fred foi preso após invadir a residência da ex-namorada Crédito: Leitor | A Gazeta
A Justiça decidiu que o vereador da Serra Marlon Fred (PDT), preso em regime fechado desde que invadiu a casa da ex-namorada e agrediu policiais, migre para o regime semiaberto. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a transferência ocorreu na manhã desta terça-feira (14). "Ele foi para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha", informou a Secretaria de Estado da Justiça.
A mudança foi determinada pela 1º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O vereador está preso desde 15 de dezembro do ano passado, quando invadiu a casa da família da ex-namorada, agrediu o atual companheiro dela, ameaçou policiais militares e resistiu à abordagem.
Os desembargadores consideraram que os crimes atribuídos ao parlamentar não preveem, em regra, cumprimento de pena em regime fechado. Como ele ainda não foi julgado, deve aguardar o andamento do processo no regime semiaberto.
Em entrevista à TV Gazeta, o advogado Homero Mafra afirmou que, nesse regime, presos costumam ter autorização para sair durante o dia para trabalhar ou estudar. Por isso, a defesa acredita que o vereador poderá retomar as atividades na Câmara da Serra.
A reportagem de A Gazeta procurou a Câmara Municipal da Serra para se posicionar sobre o caso. Até o momento, não houve retorno.
Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Bairro Nossa Senhora da Penha

Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha

Publicado em 14/04/2026 às 06:48
Um incêndio foi registrado em um apartamento no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (13). Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o fogo começou em uma máquina de lavar e atingiu apenas a área de serviço do imóvel.
Uma moradora passou mal durante a confusão, mas ninguém ficou ferido. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. Durante a ocorrência, moradores se reuniram no pátio do condomínio até que a situação fosse normalizada.
* Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. 
Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Dinheiro falso

Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Publicado em 14/04/2026 às 06:31
A Guarda Civil Municipal de Vitória apreendeu R$ 15,6 mil em notas falsas, na tarde do último domingo (12), no bairro Goiabeiras, em Vitória. Um dos suspeitos confessou que participava de um esquema interestadual de circulação de dinheiro falso.
A ação aconteceu por volta das 14h, durante patrulhamento de rotina. Segundo a corporação, os agentes abordaram um homem em atitude suspeita e encontraram com ele a chave de um veículo estacionado nas proximidades, além de uma cédula de R$ 200 com indícios de falsificação.
Um segundo suspeito, que tentou fugir ao perceber a abordagem, foi contido por outra equipe. Com ele, os guardas encontraram dinheiro em espécie.
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda de Vitória
Após verificação, os agentes confirmaram que a nota era falsa. Em buscas no veículo, foram localizadas outras cédulas com características semelhantes, incluindo 78 notas de R$ 200, totalizando R$ 15,6 mil.
Diante do flagrante, os dois suspeitos foram detidos. As equipes também foram até o local onde eles estavam hospedados, mas nenhum outro material ilícito foi encontrado.
Ainda de acordo com a guarda, um dos detidos relatou que integrava um esquema interestadual, adquirindo cédulas falsas em outros estados para distribuição em diferentes cidades.
Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Federal, responsável por investigar crimes contra o sistema financeiro. O veículo utilizado foi removido para um pátio credenciado.
Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha

auto-upload

Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias

Imagem de destaque

Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados