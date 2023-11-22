Aposta de Aracruz acerta 6 números e leva prêmio de R$ 50 milhões da Mega-Sena

A aposta milionária foi feita na Lotérica Aracruz, que fica localizada no centro da cidade Crédito: Reprodução/Google Maps

Um apostador de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, faturou mais de R$ 50 milhões do concurso 2658 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (21). O novo 'felizardo' acertou os seis números e ganhou, sozinho, R$50.248.574,29. Os números premiados foram: 05-13-39-51-58-60.

O jogo foi feito na Casa Lotérica Aracruz, no Centro da cidade, e é a única vencedora do País inteiro, segundo informou a Caixa Econômica Federal.