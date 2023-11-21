Homens roubam anilhas de academia, vendem em bar e acabam presos em Muqui

Três homens foram levados para a delegacia após furtos realizados em uma academia de Muqui, no Sul do Estado, na noite desta segunda-feira (20). De acordo com informações da Polícia Militar, os indivíduos, que já tinham entrado no local antes, furtavam peças e equipamentos do estabelecimento para vender em um bar. O dono da academia chegou a segurar um dos suspeitos até a chegada dos militares.

Segundo a PMES, quando os militares chegaram ao local, o dono informou que, desde domingo (19), dois indivíduos estavam furtando o estabelecimento comercial. Nessa segunda-feira (21), por volta das 14h, moradores informaram ao proprietário que dois indivíduos teriam furtado novamente a academia.

Detido pelo proprietário, o suspeito confessou o furto aos policiais, relatando que, junto a outro indivíduo, teria vendido os materiais em um bar próximo. Os policiais foram até o estabelecimento com a vítima, que reconheceu vários objetos furtados.

No local, o dono confirmou que comprou os materiais. Foram apreendidos duas anilhas (peso em formato de disco) de 20kg, duas anilhas de 15 kg, quatro anilhas de 5kg, quatro anilhas de 4kg, duas anilhas de 1kg, um halter de peso não identificado, e um aparelho de academia desmontado em várias partes.

Quando a equipe já estava se dirigindo à delegacia, conduzindo o suspeito e o dono do bar, outro homem apareceu no estabelecimento com uma sacola contendo alumínio e outros materiais de academia, que também foram reconhecidos pelo proprietário.

Os três homens foram detidos e a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, os dois homens, de 44 e 39 anos, suspeitos de furto, foram autuados em flagrante por furto qualificado e foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.