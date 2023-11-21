Jovem é socorrida após ser ameaçada e agredida pelo ex-namorado em Piúma

Uma jovem de 28 anos precisou ser socorrida ao hospital após ser agredida e ameaçada pelo ex-namorado em Piúma, no Sul do Estado. A vítima relatou que estava sentada na calçada com um amigo no bairro Jardim Maily, quando o agressor chegou ao local com outro indivíduo, a bordo de um veículo, no último sábado (18). A vítima foi socorrida ao pronto-socorro e o suspeito, de 21 anos, foi preso.
A jovem relatou à polícia que tinha medida protetiva contra o ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. No sábado (18), o ex chegou ao local e agrediu mulher com coronhadas na cabeça e a ainda a ameaçou de morte.
De acordo com a PMES, militares fizeram buscas pela região e conseguiram localizar os suspeitos a bordo do veículo. Eles ainda tentaram fugir em alta velocidade, iniciando uma perseguição, mas em seguida pararam e foram detidos.
Segundo os policiais, a arma utilizada pelos suspeitos não foi localizada, mas os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim. Já a Polícia Civil informou que o suspeito, de 21 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, na forma da Lei Maria da Penha, além de lesão corporal simples, sendo encaminhado ao sistema prisional. O outro suspeito que estava junto no momento das agressões foi ouvido e liberado.