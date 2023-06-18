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Feita via internet

Prêmio acumulado da Mega-Sena de R$ 51,7 milhões sai para aposta do Espírito Santo

Aposta simples, com seis dezenas, foi registrada via internet. Outras três apostas feitas no Espírito Santo "bateram na trave". Confira os valores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2023 às 23:30

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 23:30

Uma aposta feita pela internet, em Guarapari, no Espírito Santo, levou o prêmio acumulado de R$ 51.774.681,61 da Mega-Sena. O concurso 2602 foi sorteado na noite deste sábado (17).
Os números sorteados foram: 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46. Além do prêmio milionário, outras três apostas feitas no Espírito Santo "bateram na trave". Duas apostas simples, de seis dezenas, de São Gabriel da Palha e Viana, acertaram a quina e vão receber, cada uma, R$44.054,71. Outra aposta, com oito dezenas, feita em Vitória, também acertou a quina e vai receber R$132.164,10.
Apostas que ficaram no quase e acertaram a quina
Apostas que ficaram no quase e acertaram a quina Crédito: Divulgação/Caixa
A estimativa de prêmio do próximo concurso, na próxima quarta-feira (21), é de R$ 3.000.000,00. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

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