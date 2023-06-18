Prêmio acumulado da Mega-Sena de R$ 51,7 milhões sai para aposta do Espírito Santo

Uma aposta feita pela internet, em Guarapari, no Espírito Santo, levou o prêmio acumulado de R$ 51.774.681,61 da Mega-Sena. O concurso 2602 foi sorteado na noite deste sábado (17).

Os números sorteados foram: 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46. Além do prêmio milionário, outras três apostas feitas no Espírito Santo "bateram na trave". Duas apostas simples, de seis dezenas, de São Gabriel da Palha e Viana, acertaram a quina e vão receber, cada uma, R$44.054,71. Outra aposta, com oito dezenas, feita em Vitória, também acertou a quina e vai receber R$132.164,10.

Apostas que ficaram no quase e acertaram a quina Crédito: Divulgação/Caixa