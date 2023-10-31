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Quase R$ 2 milhões

Em 4 dias, prêmios da Lotofácil saem para mesma lotérica de Vila Velha

Os sorteios ocorreram na quinta (26) e na segunda-feira (30), com cada ganhador levando, respectivamente, R$ R$530.591,31 e R$ 1.358.790,33
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

31 out 2023 às 19:12

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 19:12

Em menos de uma semana já saíram dois jogos cheios da lotofácil na loteria Simon, no Centro de Vila Velha.
As apostas vencedoras foram feitas na loteria Simon, no Centro de Vila Velha. Crédito: Google Streat View
A sorte passou a pairar sobre uma lotérica do Centro de Vila Velha, que ganhou, em menos de quatro dias, duas vezes o prêmio principal da Lotofácil. As boladas de R$ R$530.591,31 e R$ 1.358.790,33 foram sorteadas, respectivamente, nas últimas quinta (26) e segunda-feira (30), com jogos feitos na Simon Loterias. 
Segundo o dono da lotérica, Alexandro Silva, o ganhador do meio milhão é um homem na faixa dos 40 anos, que já entrou em contato para buscar o prêmio. Outros jogadores também venceram em Rio Grande do Norte e São Paulo. Os números sorteados foram: 04-05-06-07-08-09-10-14-16-17-18-19-20-23-25, no concurso 2942.
Já o novo milionário – ou nova, quem sabe – do jogo de segunda-feira (30) ainda não foi em busca do prêmio. Por isso, Alexandro não soube informar quem é. Uma outra aposta feita por meio eletrônico também ganhou o jogo. As dezenas sorteadas no concurso 2939 foram: 02-03-05-06-07-09-10-11-12-13-17-18-20-22-23.

Ganhou até fama

Essa não é a primeira vez que grandes prêmios saem para a lotérica canela-verde. No ano passado, dez pessoas dividiram o prêmio de R$ 5 milhões após apostarem juntas em um bolão, conforme afirmou Alexandro Silva.
Em 4 dias, prêmios da Lotofácil saem para mesma lotérica de Vila Velha
O bolão, aliás, virou a principal modalidade de aposta da lotérica, com pessoas saindo de vários bairros e indo até o local em busca de ser o ''novo milionário capixaba''. O empreendimento já é tão conhecido por esse formato de apostas que, nas redes sociais, virou o carro-chefe das propagandas. "Somos uma loteria de sorte e fico muito feliz – ainda mais quando sei que as pessoas vêm até nós por acreditarem nisso", disse Alexandro.

O que é bolão?

> Os bolões são organizados pelas próprias lotéricas credenciadas pela Caixa. São apostas em grupo, com preço estipulado em valores mínimos, a depender do tipo de aposta.

> Nele, um grupo de pessoas apostam em um mesmo jogo, para aumentar as chances de conquistar o prêmio. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes. 

> À medida que cresce o número de pessoas no bolão, o valor para apostar também fica maior. Assim, é possível escolher mais número do que um jogo simples – que são quinze números na Lotofácil - e aumentam as chances de ganhar.

"Aqui conseguimos bastante pagar rateados. Na Mega-Sena, por exemplo, apessoa não acerta a quina (quando pessoa acerta cinco números), mas acerta a quadra (quando pessoa acerta quatro números)", completou Alexandro.
"Na pandemia da Covid-19, uma pessoa chegou na hora de fechar a loja, mas aguardei que ela pagasse. Quando já estava no caixa, resolveu jogar de última hora. Disse ainda que nunca tinha jogado. E, no primeiro bolão dela, ganhou R$ 550 mil"
Alexandro Silva - Dono da lotérica 
Apesar de saírem muitos vencedores na lotérica, Alexandre afirmou que ele mesmo nunca ganhou valores altos. O empresário já embolsou o que se conhece como ''rateio'', que são quantias menores, como R$200 e R$ 300.

Correção

31/10/2023 - 7:20
A versão anterior da reportagem informava que o intervalo entre os prêmios foi de cinco dias. O correto, no entanto, é intervalo de quatro dias. O texto foi corrigido.

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