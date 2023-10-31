Em 4 dias, prêmios da Lotofácil saem para mesma lotérica de Vila Velha

A sorte passou a pairar sobre uma lotérica do Centro de Vila Velha,
que ganhou, em menos de quatro dias, duas vezes o prêmio principal da Lotofácil. As boladas de R$ R$530.591,31 e R$ 1.358.790,33 foram sorteadas, respectivamente, nas últimas quinta (26) e segunda-feira (30), com jogos feitos na Simon Loterias.
Segundo o dono da lotérica, Alexandro Silva, o ganhador do meio milhão é um homem na faixa dos 40 anos, que já entrou em contato para buscar o prêmio. Outros jogadores também venceram em Rio Grande do Norte e São Paulo. Os números sorteados foram: 04-05-06-07-08-09-10-14-16-17-18-19-20-23-25, no concurso 2942.
Já o novo milionário – ou nova, quem sabe – do jogo de segunda-feira (30) ainda não foi em busca do prêmio. Por isso, Alexandro não soube informar quem é. Uma outra aposta feita por meio eletrônico também ganhou o jogo. As dezenas sorteadas no concurso 2939 foram: 02-03-05-06-07-09-10-11-12-13-17-18-20-22-23.
Essa não é a primeira vez que grandes prêmios saem para a lotérica canela-verde. No ano passado, dez pessoas dividiram o prêmio de R$ 5 milhões após apostarem juntas em um bolão, conforme afirmou Alexandro Silva.
O bolão, aliás, virou a principal modalidade de aposta da lotérica, com pessoas saindo de vários bairros e indo até o local em busca de ser o ''novo milionário capixaba''. O empreendimento já é tão conhecido por esse formato de apostas que, nas redes sociais, virou o carro-chefe das propagandas. "Somos uma loteria de sorte e fico muito feliz – ainda mais quando sei que as pessoas vêm até nós por acreditarem nisso", disse Alexandro.
"Aqui conseguimos bastante pagar rateados. Na Mega-Sena, por exemplo, apessoa não acerta a quina (quando pessoa acerta cinco números), mas acerta a quadra (quando pessoa acerta quatro números)", completou Alexandro.
Apesar de saírem muitos vencedores na lotérica, Alexandre afirmou que ele mesmo nunca ganhou valores altos. O empresário já embolsou o que se conhece como ''rateio'', que são quantias menores, como R$200 e R$ 300.