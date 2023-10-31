Em 4 dias, prêmios da Lotofácil saem para mesma lotérica de Vila Velha

> Os bolões são organizados pelas próprias lotéricas credenciadas pela Caixa. São apostas em grupo, com preço estipulado em valores mínimos, a depender do tipo de aposta.

> Nele, um grupo de pessoas apostam em um mesmo jogo, para aumentar as chances de conquistar o prêmio. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes.



> À medida que cresce o número de pessoas no bolão, o valor para apostar também fica maior. Assim, é possível escolher mais número do que um jogo simples – que são quinze números na Lotofácil - e aumentam as chances de ganhar.