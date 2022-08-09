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Operação Persuasão

Polícia Federal combate fraudes praticadas em lotéricas

No esquema, aliciadores entram em contato com funcionários de lotéricas oferecendo oportunidades de obter ganhos financeiros. Cerca de 80 inserções de dados falsos no sistema da lotérica foram identificados
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 ago 2022 às 15:14

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 15:14

Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (9) a Operação Persuasão. É para investigar atos de aliciamento de funcionários de casas lotéricas para cometerem crimes de estelionato em detrimento do patrimônio da União.
Segundo a PF, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Campo Grande (MS).
No esquema investigado, um aliciador entra em contato com funcionários de lotéricas oferecendo oportunidade de obter ganhos financeiros. Entretanto, para ter esses benefícios, o funcionário precisa inserir dados falsos nos sistemas da lotérica para possibilitar aos fraudadores a prática de estelionato contra a Caixa Econômica Federal.

HISTÓRICO

A investigação começou em 1º de abril deste ano, sendo identificadas cerca de 80 inserções de dados falsos no sistema da lotérica.
O nome da operação Persuasão tem referência com a forma como os aliciadores agem, tentando convencer os funcionários das casas lotéricas a participarem das atividades dos fraudadores.

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