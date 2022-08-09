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Violência

Mulher é agredida por companheiro ao ameaçar denunciá-lo à polícia no ES

Homem foi preso após vítima procurar a polícia dizendo que foi ameaçada e agredida após dizer para o suspeito que o denunciaria à polícia e pediria uma medida protetiva
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 ago 2022 às 12:38

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 12:38

Momento em que ocorreu uma das prisões, em Sooretama
Momento em que ocorreu uma das prisões, em Sooretama Crédito: Divulgação/PCES
Uma mulher de 28 anos foi agredida após dizer para o companheiro, de 46 anos, que iria denunciar as agressões cometidas por ele e pedir uma medida protetiva judicial. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (8), em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia do município contando que foi agredida e ameaçada. Em seguida, o suspeito apareceu no local, aparentemente transtornado, perguntando onde ela estava. O indivíduo foi preso em flagrante.
A vítima contou para os policiais que o companheiro não aceitava a separação. Ela havia dito para ele que iria procurar a delegacia para pedir uma medida protetiva judicial e, em seguida, foi agredida com um tapa no rosto e sofreu várias ameaças. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares e, após prestar depoimento, foi levado para o Penitenciária Regional de Linhares.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA

Em outro caso em Sooretama, também na tarde desta segunda-feira,  uma mulher de 57 anos procurou a Polícia Civil para informar que o ex-companheiro, um homem de 42 anos, estava descumprindo a medida protetiva judicial. Como ela estava com medo de voltar para casa sozinha, os policiais a acompanharam até a residência.
Quando chegaram ao local, os policiais se depararam com o suspeito deitado na cama, dentro da casa da vítima, em um caso flagrante de descumprimento da medida. Ele também foi levado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL)

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