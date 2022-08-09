Mulher é agredida por companheiro ao ameaçar denunciá-lo à polícia no ES

A vítima contou para os policiais que o companheiro não aceitava a separação. Ela havia dito para ele que iria procurar a delegacia para pedir uma medida protetiva judicial e, em seguida, foi agredida com um tapa no rosto e sofreu várias ameaças. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares e, após prestar depoimento, foi levado para o Penitenciária Regional de Linhares.