Polícia apreende sacola com "drogas sortidas" após fuga de grupo em Vitória

Uma sacola com drogas guardadas foi apreendida pela Polícia Militar no bairro São Benedito, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (22)

Segundo os militares, o grupo estava com sacolas e mochilas. Os suspeitos teriam fugido após ter percebido a presença dos policiais e, durante a fuga, deixaram uma das sacolas cair.

Dentro da embalagem, os militares encontraram 244 pinos de cocaína, 158 buchas de maconha, 77 unidades de haxixe, 53 pinos de crack e ainda 10 unidades de skank.

Segundo a PM, nenhum suspeito foi detido até o momento e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência. Por nota, a corporação informou que as drogas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.