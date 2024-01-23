Rajadas de vento chegaram a quase 100 km/h durante temporal em Linhares

Depois da tempestade que atingiu o Norte e Noroeste do Espírito Santo, na noite do último domingo (21), foi possível ver muitos galhos e até árvores grandes no chão, em razão da ventania. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), por volta das 21h, Linhares teve ventos que chegaram a 90,4 km/h, a maior velocidade entre as cidades da região.
De acordo com o pesquisador meteorologista do Incaper, Ivaniel Foro Maia, uma frente fria que passou pelo mar favoreceu o desenvolvimento de nuvens de tempestade. “A previsão de tempo indicava chuva, para todo o Estado, durante o domingo, com possibilidade de trovoadas em alguns momentos do dia, em virtude da instabilidade frontal (frente-fria que passou pelo mar), que favoreceu o desenvolvimento de nuvens de tempestades sobre o Espírito Santo”, comentou.
Outros municípios na região também registraram ventos com intensidade semelhante. Em Marilândia, no mesmo horário, atingiu 68,4 km/h. Em Ecoporanga, às 19h, foi até 60,5 km/h. Em outro horário, às 4h de domingo (21), São Mateus foi quem teve a maior velocidade, 77,4 km/h.