Rajadas de vento chegaram a quase 100 km/h durante temporal em Linhares

De acordo com o pesquisador meteorologista do Incaper, Ivaniel Foro Maia, uma frente fria que passou pelo mar favoreceu o desenvolvimento de nuvens de tempestade. “A previsão de tempo indicava chuva, para todo o Estado, durante o domingo, com possibilidade de trovoadas em alguns momentos do dia, em virtude da instabilidade frontal (frente-fria que passou pelo mar), que favoreceu o desenvolvimento de nuvens de tempestades sobre o Espírito Santo”, comentou.