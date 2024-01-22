Temporal destrói mais de 50 estufas de produtores rurais em Venda Nova

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa morta na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (11). Segundo o repórter André Afonso, da TV Gazeta, a colisão envolveu dois carros e duas motocicletas no trecho que corta o bairro de Joana D'Arc. Um dos pilotos morreu e a mulher com ele no veículo ficou gravemente ferida. O segundo motociclista teria fugido do local.