Temporal destrói mais de 50 estufas de produtores rurais em Venda Nova

Estufas utilizadas para o cultivo de pepino, pimentão e tomate ficaram destruídas após um forte temporal que atingiu Venda Nova do Imigrante, no Sul do Estado, neste domingo (21). Imagens enviadas por produtores da localidade de São José do Alto Viçosa, zona rural do município, mostram diversas estruturas danificadas. Dados da Secretaria de Agricultura de Venda Nova, estimam que mais de 50 estufas tenham sido danificadas pela chuva na região.
Neuza Poletto, uma das produtoras afetadas, conta que, nas propriedades da família dela, foram mais de 30 estufas destruídas. “A gente está dando uma consertada em umas, outras a gente vai ter que tirar e fazer de novo”, conta.
De acordo com o secretário de agricultura de Venda Nova do Imigrante, Leonardo Cesconetto, os impactos da chuva nas propriedades ainda estão sendo contabilizados, mas estima-se que o número possa ser ainda maior do que o que foi divulgado até o momento.