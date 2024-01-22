Prefeitura de Cariacica prepara concurso público com 400 vagas

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 400 vagas em breve. As oportunidades serão distribuídas por cargos de vários níveis de escolaridade, nas áreas do magistério, saúde, administrativa e procuradoria. O valor dos salários, entretanto, não fori divulgado.
O próximo passo será a elaboração do Termo de Referência para contratação da banca. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.
A previsão é de que sejam preenchidos postos de assistente educacional, auxiliar de veterinário, agente administrativo, técnico em saúde bucal, técnico de enfermagem, assistente social, enfermeiro, fonoaudiólogo, fiscal municipal de obras, analista do executivo municipal, engenheiro agrônomo, engenheiro eletricista, analista em TI, médico, entre outras funções.
A Prefeitura de Cariacica está com um concurso para a Guarda Municipal em andamento. As provas objetivas do processo seletivo foram aplicadas no último domingo, dia 21 de janeiro, para 5 mil inscritos. O resultado desta etapa sai no dia 7 de fevereiro. O gabarito pode ser conferido no site concursos.access.org.br. Ao todo, serão preenchidas 35 vagas.