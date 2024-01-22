Prefeitura de Cariacica prepara concurso público com 400 vagas

O próximo passo será a elaboração do Termo de Referência para contratação da banca. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.

A previsão é de que sejam preenchidos postos de assistente educacional, auxiliar de veterinário, agente administrativo, técnico em saúde bucal, técnico de enfermagem, assistente social, enfermeiro, fonoaudiólogo, fiscal municipal de obras, analista do executivo municipal, engenheiro agrônomo, engenheiro eletricista, analista em TI, médico, entre outras funções.