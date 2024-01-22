Criminoso abandona munições e artefatos no meio da rua em Vila Velha

Três supostos explosivos caseiros, munições e uma camisa da Polícia Civil foram apreendidos pela equipe da Guarda Municipal de Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (22), em Ilha das Flores. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o local foi isolado e o Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar, estava na região para fazer a detonação dos possíveis artefatos, por volta das 20h30.
Segundo a Guarda Municipal, uma equipe realizava ronda pelo bairro, quando passou pelo local conhecido como "Ferrinho". Nesse momento, um homem correu ao avistar a viatura e acabou deixando para trás duas sacolas. Dentro delas, foram encontrados todos os materiais, além de munições calibre .12.
Os agentes continuaram com as buscas na região e também encontraram, em uma casa abandonada, centenas de pinos para embalo de entorpecentes.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha sem suspeitos detidos. As munições apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES).
A corporação ressaltou que o uniforme da instituição possui identificação e padronização e é vendido em locais credenciados, mediante apresentação de documento funcional. Criminosos podem se valer de falsificações para obter vestimentas semelhantes aos uniformes oficiais da corporação. "Cabe destacar que se alguém que não é membro da Polícia Civil utiliza indevidamente uma camisa com a inscrição ou distintivo da Polícia Civil, isso pode configurar crime, conforme o artigo 46 da Lei de Contravenções Penais, que estabelece pena para o ato de usar, publicamente, uniforme, ou distintivo de função pública que não exerce, bem como usar indevidamente sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei", finalizou a Polícia Civil, em nota.