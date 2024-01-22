Criminoso abandona munições e artefatos no meio da rua em Vila Velha

Além do explosivo caseiro, suspeito carregava blusa da Polícia Civil Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

TV Gazeta, o local foi isolado e o Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar, estava na região para fazer a detonação dos possíveis artefatos, por volta das 20h30. Três supostos explosivos caseiros, munições e uma camisa da Polícia Civil foram apreendidos pela equipe da Guarda Municipal de Vila Velha , na tarde desta segunda-feira (22), em Ilha das Flores. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da, o local foi isolado e o Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar, estava na região para fazer a detonação dos possíveis artefatos, por volta das 20h30.

Segundo a Guarda Municipal, uma equipe realizava ronda pelo bairro, quando passou pelo local conhecido como "Ferrinho". Nesse momento, um homem correu ao avistar a viatura e acabou deixando para trás duas sacolas. Dentro delas, foram encontrados todos os materiais, além de munições calibre .12.

Os agentes continuaram com as buscas na região e também encontraram, em uma casa abandonada, centenas de pinos para embalo de entorpecentes.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha sem suspeitos detidos. As munições apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES).