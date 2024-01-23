Carreta invade galpão de empresa na Rodovia do Contorno em Cariacica

Carreta descontrolada invade empresa na Rodovia do Contorno Crédito: Leitor A Gazeta

Uma carreta invadiu o galpão de uma empresa no km 293 da Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), em Cariacica, na madrugada desta terça-feira (23), após o motorista perder controle da direção do veículo. O acidente aconteceu na altura do bairro Nova Valverde e o local foi isolado pela Eco101, que administra a rodovia.

O repórter Christian Miranda, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que o motorista havia saído de Vila Velha e estava em Cariacica para abastecer o contêiner da carreta com carga. O caminhoneiro relatou que no momento em que chegava ao município, perdeu o controle da direção ao passar em uma poça de água.

A carreta atingiu o galpão de uma empresa e danificou a estrutura do local. O motorista do veículo não se feriu gravemente e estava sozinho no momento da colisão.

Por nota, a Eco101 informou que o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária registrou a ocorrência envolvendo uma carreta às 5h48. Recursos da concessionária (guincho, ambulância e viatura de inspeção), além da PRF e bombeiros estão no local . Uma pessoa foi encaminhada para o hospital. Não houve interdição na pista.