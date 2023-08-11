PM apreende mais de 1,2 mil pinos de cocaína e 1,1 mil pedras de crack na Serra

Polícia Militar apreende cocaína, crack e maconha na Serra Crédito: Divulgação / PM

Uma operação realizada pelo 6º Batalhão da Polícia Militar teve como resultado a apreensão expressiva de entorpecentes na localidade conhecida como Paredão, situada no bairro Santa Luzia, em Jardim Limoeiro, Serra. A ação, que ocorreu na manhã desta sexta (11), visava o combate ao tráfico de drogas na região.

Durante um patrulhamento rotineiro, os agentes policiais detectaram uma atividade suspeita envolvendo indivíduos ligados ao tráfico de substâncias ilícitas. As equipes de policiais dirigiram-se imediatamente ao local para proceder à abordagem. Entretanto, os suspeitos fugiram ao perceberem a presença das forças policiais. Ninguém foi detido.

A operação culminou na apreensão de uma quantidade considerável de entorpecentes: foram confiscados 1.211 pinos de cocaína, 1.148 pedras de crack e 311 buchas de maconha, além de 3 munições do calibre .380 e a quantia de R$ 1.322,25 em dinheiro.