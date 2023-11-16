Perseguição com tiroteio acaba com batida entre carros em Vila Velha

A perseguição começou com um tiroteio e terminou em acidente na saída da alça da Terceira Ponte Crédito: Daniel Marçal

*A versão anterior desta reportagem informava que a perseguição havia terminado na Enseada do Suá, em Vitória. O acidente ocorreu, de fato, na alça da Terceira Ponte, em Vila Velha. Titulo e texto foram corrigidos.

Uma perseguição policial terminou em tiroteio entre agentes da corporação e um suspeito na alça da Terceira Ponte, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, no começo da noite desta quinta-feira (16). Durante a ocorrência, o carro - da cor branca - em que estava a pessoa em fuga, bateu em um automóvel que passava pelo local e não tinha envolvimento com o caso, segundo a apuração do repórter da TV Gazeta, Daniel Marçal.

No carro atingido estavam um homem - ao volante - uma mulher e uma criança. Em entrevista à TV Gazeta, o motorista do veículo contou ter escutado tiros, mas seguiu em movimento, e somente quando ouviu novos disparos que o acidente aconteceu. Após o acidente, o suspeito foi hospitalizado.