Caminhão derruba poste e deixa casas sem energia em Cachoeiro

Um poste caiu após ser atingido por um caminhão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O acidente foi na tarde desta quinta-feira (16), na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Elpídio Volpini, e, de acordo com a EDP, técnicos realizam os reparos necessários no poste e equipamentos danificados. Cerca de sete clientes tiveram o fornecimento interrompido, até a finalização dos serviços.
A Polícia Militar foi procurada para mais informações sobre o acidente, mas informou que não encontrou registro de acionamento no local.